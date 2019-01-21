Балотелли может стать игроком «Марселя»

Марсель, Франция, , 12:38 — REGNUM Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Марсель». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, после длительных переговоров Балотелли согласовал условия контракта с «Марселем». Клуб согласился удовлетворить его запросы по зарплате.

Предполагается, что Балотелли расторгнет контракт с «Ниццей», который был рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Балотелли сыграл в 10 матчах чемпионата Франции, в которых не забил ни одного гола, отметившись одной результативной передачей.

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