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Балотелли может стать игроком «Марселя»

Спорт

Балотелли согласовал условия контракта с «Марселем»

Марсель, Франция, 21 января 2019, 12:38 — REGNUM  Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Марсель». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, после длительных переговоров Балотелли согласовал условия контракта с «Марселем». Клуб согласился удовлетворить его запросы по зарплате.

Предполагается, что Балотелли расторгнет контракт с «Ниццей», который был рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Балотелли сыграл в 10 матчах чемпионата Франции, в которых не забил ни одного гола, отметившись одной результативной передачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Марсель»

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