Нападающий «Челси» Мората может перейти в «Атлетико»

Мадрид, , 12:01 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, клубы согласовали условия трансфера, а сам футболист дал согласие на переход в стан «Атлетико». Ожидается, что переход произойдёт в ближайшее время.

Мората будет играть за «Атлетико» до конца текущего сезона на правах аренды.

Напомним, ранее Мората выступал в составе таких клубов, как «Реал» и «Ювентус».

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