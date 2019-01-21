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Нападающий «Челси» Мората может перейти в «Атлетико»

Спорт

Клубы согласовали условия трансфера

Мадрид, 21 января 2019, 12:01 — REGNUM  Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, клубы согласовали условия трансфера, а сам футболист дал согласие на переход в стан «Атлетико». Ожидается, что переход произойдёт в ближайшее время.

Мората будет играть за «Атлетико» до конца текущего сезона на правах аренды.

Напомним, ранее Мората выступал в составе таких клубов, как «Реал» и «Ювентус».

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