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Полузащитник «Барселоны» Дембеле получил травму в матче с «Леганесом»

Спорт

Хавбек получил растяжение связок в суставе

Барселона, Испания, 21 января 2019, 11:51 — REGNUM  Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что французский хавбек получил растяжение связок в суставе. Он был заменён на 69-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Малком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 20 тура чемпионата Испании со счётом 3:1.

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