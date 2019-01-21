«Миннесота» обыграла «Финикс» в матче НБА

Миннеаполис, США, , 11:37 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Деррик Роуз, набравший 31 очко. Кроме того, центровой Карл-Энтони Таунс оформил далб-дабл из 30 очков и 12 подборов.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Ти Джей Уоррен, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Финикс» идёт на 27-м месте.

«Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — «Финикс Санз» (Финикс) — 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18).

Читайте также: «Голден Стэйт» одержал победу над «Денвером» в матче НБА