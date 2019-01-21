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НХЛ определила трёх лучших игроков дня

Спорт

Первой звездой стал капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз

Чикаго, США, 21 января 2019, 11:05 — REGNUM  Трёх лучших хоккеистов игрового дня определили в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 января сообщается на сайте лиги.

Первой звездой стал капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, который набрал пять очков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:5). На его счету хет-трик и две результативные передачи.

Второй звездой признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который также набрал пять очков в матче с «Вашингтоном». Он оформил дубль и отдал три голевые передачи.

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Замкнул тройку вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, который сыграл на ноль в матче с «Анахайм Дакс» (3:0).

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