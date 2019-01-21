Плишкова обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 09:45 — REGNUM Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Плишкова пять раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и американкой Сереной Уильямс.

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