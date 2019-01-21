В «Вашингтоне» пока не решили, какой матч пропустит Овечкин

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что тренерский штаб команды пока не решил, какой матч пропустит капитан Александр Овечкин. Об этом сообщает Washington Post.

По словам Рирдена, окончательное решение не принято, это будет зависеть от того, как команда будет выступать в ближайших матчах.

Отметим, что Овечкин был дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата НХЛ за отказ от участия в Матче всех звёзд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» проиграл «Чикаго» со счётом 5:8. Это поражение стало для команды пятым подряд.

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