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Федерер заявил, что не будет пропускать грунтовый сезон

Спорт

Большой перерыв больше не нужен

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 08:59 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет пропускать грунтовый сезон в этом году. Об этом Федерер заявил после поражения на Australian Open от Стефаноса Циципаса.

«В моей жизни наступил период, когда я хочу получать удовольствие и веселиться. Я чувствую, что мне больше не нужен большой перерыв. Могу обойтись без него», — сказал Федерер.

Напомним, в течение прошлых двух сезонов Федерер пропустил турниры на грунте, включая Открытый чемпионат Франции, чтобы лучше подготовиться к турнирам на травяных кортах.

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