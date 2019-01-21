Федерер заявил, что не будет пропускать грунтовый сезон

Мельбурн, Австралия, , 08:59 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет пропускать грунтовый сезон в этом году. Об этом Федерер заявил после поражения на Australian Open от Стефаноса Циципаса.

«В моей жизни наступил период, когда я хочу получать удовольствие и веселиться. Я чувствую, что мне больше не нужен большой перерыв. Могу обойтись без него», — сказал Федерер.

Напомним, в течение прошлых двух сезонов Федерер пропустил турниры на грунте, включая Открытый чемпионат Франции, чтобы лучше подготовиться к турнирам на травяных кортах.