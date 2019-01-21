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«Аризона» обыграла «Торонто» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Торонто, Канада, 21 января 2019, 08:39 — REGNUM  «Аризона Койотс» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Аризоны» отличились Марио Кемпе, Клейтон Келлер, Винсент Хиностроза и Лоусон Круз. У «Торонто» точными бросками отметились Трэвис Дермотт и Джон Таварес.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 48 матчах. «Торонто» идёт на седьмом месте, в активе команды 60 очков в 48 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

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