В «Лужниках» построят Дворец единоборств

Москва, , 08:02 — REGNUM В Москве в «Лужниках» в 2019 году начнется строительство Дворца единоборств. Одну часть дворца займет Международный центр самбо, другую — Центр бокса, сообщили в Стройкомплексе.

Дворец единоборств на территории «Лужников» будет построен в стиле функционализма. Стены и потолки здания сделают почти полностью прозрачными.

На первом этаже разместятся тренажерные залы и два бассейна, на втором — тренировочные залы для борцов со спортивным оборудованием.

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На третьем организуют зоны для соревнований с трибунами, раздевалки и кабинеты тренеров. Дворец единоборств планируется построить до конца 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция положительно сказалась на пропускной способности стадиона «Лужники» в Москве.

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