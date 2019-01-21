«Айлендерс» обыграли «Анахайм» и вышли на пятое место в НХЛ

Нью-Йорк, США, , 07:48 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кэл Клаттербак. Ещё одна шайба на счету Леонида Комарова.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 62 очка в 48 матчах. «Анахайм» идёт на 19-м месте, в активе команды 51 очко в 50 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

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