«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд в НХЛ

Чикаго, США, , 07:42 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:5.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил нападающий Джонатан Тэйвз, дубль на счету Патрика Кейна. Ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад, Алекс Дэбринкэт и Дилан Строум.

В составе «Вашингтона» точные броски на счету Брукса Орпика, Дмитрия Орлова, Джона Карлсона, оформившего дубль, и Мэтта Нисканена.

Отметим, что «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 43 очка в 50 матчах. «Вашингтон» идёт на 10-м месте, в активе команды 59 очков в 48 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 8:5 (3:1, 1:1, 4:3).

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