Ньюпорт, США, , 07:19 — REGNUM Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников включён в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Кафельников стал вторым российским теннисистом после Марата Сафина, который включён в зал славы. Официальное зачисление его в ряды членов зала славы пройдёт 20 июля в Ньюпорте.

Кроме Кафельникова в зал славы включены китайская теннисистка Ли На и француженка Мари Пирс.

Напомним, Кафельников является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийским чемпионом 2000 года и победителем Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.

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