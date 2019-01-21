Понедельник, 21 Января 2019 года
06:53:24 МСК

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Стивенс

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Стивенс
si.robi
Анастасия Павлюченкова

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 06:42 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 34 минуты, завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 23 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и 4 и 13 реализованных брейков.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с представительницей США Даниэль Коллинз, которая одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Читайте также: Свитолина обыграла Кис и вышла в четвертьфинал Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить