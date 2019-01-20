«Райо Вальекано» упустил победу над «Реал Сосьедадом»

Мадрид, 20 января 2019, 22:21 — REGNUM 20 января между коллективами «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.
На экваторе первого тайма опорный испанский полузащитник Санти Комесанья открыл счет — 1:0. Через 6 минут Адриан Эмбарба удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце половины Эктор Морено вернул «Реал Сосьедад» в игру, замкнув передачу Асьера Ильярраменди — 2:1. В конце матча Виллиан Жозе спас гостей от поражения — 2:2.
Статистика матча («Райо Вальекано"/"Реал Сосьедад»)
Удары 10/6
Удары в створ ворот 2/3
Процент владения мячом 38%/62%
Нарушения правил 12/10
Поданные угловые 1/8
«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и пондялся на 9-ю строчку. «Райо Вальекано» с 20-ю баллами остался на 18-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Морено, Амат, Адвинкула, Веласкес, Ба, Трехо, Имбула, Комесанья, Де Томас, Эмбарба.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Морено, Элустондо, Эрнандес, Ильярраменди, Оярасабаль, Субельдия, Янузай, Сангалли, Жозе.
Главный арбитр матча: Давид Медье Хименес.
Желтые карточки: Веласкес — 76, Льоренте — 87, Димитриевски — 88.
Голы: Комесанья 22 — 1:0, Эмбарба 28 — 2:0, Морено 39 — 2:1, Жозе 82 — 2:2.