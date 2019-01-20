«Райо Вальекано» упустил победу над «Реал Сосьедадом»

Мадрид, , 22:21 — REGNUM 20 января между коллективами «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На экваторе первого тайма опорный испанский полузащитник Санти Комесанья открыл счет — 1:0. Через 6 минут Адриан Эмбарба удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце половины Эктор Морено вернул «Реал Сосьедад» в игру, замкнув передачу Асьера Ильярраменди — 2:1. В конце матча Виллиан Жозе спас гостей от поражения — 2:2.

Статистика матча («Райо Вальекано"/"Реал Сосьедад»)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 1/8

«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и пондялся на 9-ю строчку. «Райо Вальекано» с 20-ю баллами остался на 18-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Морено, Амат, Адвинкула, Веласкес, Ба, Трехо, Имбула, Комесанья, Де Томас, Эмбарба.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Морено, Элустондо, Эрнандес, Ильярраменди, Оярасабаль, Субельдия, Янузай, Сангалли, Жозе.

Главный арбитр матча: Давид Медье Хименес.

Желтые карточки: Веласкес — 76, Льоренте — 87, Димитриевски — 88.

Голы: Комесанья 22 — 1:0, Эмбарба 28 — 2:0, Морено 39 — 2:1, Жозе 82 — 2:2.