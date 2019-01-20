«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

Лондон, , 21:02 — REGNUM 20 января между коллективами «Фулхэм» и «Тоттенхэм» на стадионе «Кре йвен Коттедж» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «шпор».

В первом тайме лишь Фернандо Льоренте отличился забитым мячом в свои ворота на 17-й минуте — 1:0. В дебюте второй половины атакующий полузащитник сборной Англии Деле Алли вновь сделал счет равным — 1:1. В компенсированное время Гарри Винкс вырвал победу для «шпор», замкну передачу вышедшего на замену Жорж-Кевина Н’Куду — 1:2.

Статистика матча («Фулхэм"/"Тоттенхэм»)

Удары 10/13

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 31%/69%

Нарушения правил 10/7

Поданные угловые 7/10

«Тоттенхэм» набрал 51 очко и укрепился на 3-й позиции. «Фулхэм» с 14-ю баллами остался на 19-м месте в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Рико, Одои, Рим, Ле Маршан, Чемберс, Кристи, Брайан, Сери, Бабел, Шюррле, Митрович.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Триппьер, Роуз, Винкс, Ламела, Алли, Эриксен, Льоренте.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Желтые карточки: Митрович — 74, Санчес — 74, Сери — 75, Роуз — 79, Алдервейрелд — 90+5.

Голы: Льоренте (авг) 18 — 1:0, Алли 51 — 1:1, Винкс 90+4 — 1:2.