Воскресенье, 20 Января 2019 года
21:16:51 МСК

«Вильярреал» и «Атлетик» разделили очки

Спорт

«Вильярреал» с 18-ю очками остался на предпоследней строчке. «Атлетик» (Бильбао), набрав 23 балла, поднялся на 14-е место

«Вильярреал» и «Атлетик» разделили очки
Millars
Стадион «Ла Серамика»

Мадрид, 20 января 2019, 20:56 — REGNUM  20 января между коллективами «Вильярреал» и «Атлетик» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

На 18-й минуте Хуаме Коста срезал мяч в свои ворота — 0:1. На экваторе второй половины камерунский форвард Карл Токо-Экамби отличился забитым мячом — 1:1.

Статистика матча («Вильярреал"/"Атлетик»)

Удары 4/9

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 16/13

Поданные угловые 1/3

«Вильярреал» с 18-ю очками остался на предпоследней строчке. «Атлетик» (Бильбао), набрав 23 балла, поднялся на 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Мори, Коста, Форналс, Тригерос, Иборра, Касорла, Морено, Токо-Экамби.

«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Юри, Капа, Беньят, Кордоба, Муньяин, Гарсия, Гомес, Уильямс.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Желтые карточки: Мори — 37, Беньят — 40, Иборра — 54, Марио — 57, Гонсалес — 62.

Голы: Коста (авг) 18 — 0:1, Токо-Экамби 71 — 1:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить