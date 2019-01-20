Дубль Дуды принес «Герте» победу над «Нюрнбергом»

Берлин, , 20:51 — REGNUM 20 января между коллективами «Нюрнберг» и «Герта» на стадионе «Грундиг-Штадион» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой берлинского коллектива.

Первый мяч на 15-й минуте матча забил боснийский форвард Ведад Ибишевич после передачи Давида Зельке — 0:1. В конце тайма Ханно Беренс отличился забитым мячом — 1:1. В дебюте второй половины центральный полузащитник сборной Словакии Ондржей Дуда вновь вывел гостей вперед — 1:2. Через 20 минут Дуда оформил дубль — 1:3.

Статистика матча («Нюрнберг"/"Герта»)

Удары 11/15

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 4/4

«Нюрнберг» с 11-ю очками остался на последнем месте. «Герта» набрала 27 очков и поднялась на 7-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Нюрнберг»: Матения, Эвертон, Валентини, Лейболд, Марграйттер, Ловен, Беренс, Вирджил, Перейра, Петрак, Ишак.

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Лацаро, Платтенхардт, Лустенбергер, Дуда, Груич, Майер, Ибишевич, Зельке.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Желтые карточки: Ловен — 55, Вирджил — 80, Дуда — 83.

Голы: Ибишевич 15 — 0:1, Беренс 42 — 1:1, Дуда 50 — 1:2, Дуда 70 — 1:3.