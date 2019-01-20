«Болонья» добилась ничьей в матче со «СПАЛом»

Рим, 20 января 2019, 18:57 — REGNUM 20 января между коллективами «СПАЛ» и «Болонья» на стадионе «Паоло Мацца» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на 24-й минуте забил Родриго Паласио — 0:1. На экваторе второй половины словенский опорный полузащитник Ясмин Куртич отметился забитым мячом — 1:1.
Статистика матча («СПАЛ"/"Болонья»)
Удары 16/15
Удары в створ ворот 7/6
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 11/17
Поданные угловые 7/7
«СПАЛ» набрал 18 очков и укрепился на 16-й позиции. «Болонья» с 14-ю баллами осталась на 18-й строчке в «зоне вылета».
Стартовые составы команд на матч:
«СПАЛ»: Вивиано, Бонифази, Викари, Фелипе, Фарес, Миссироли, Вальдифьори, Лаццари, Курнтич, Антенуччи, Петанья.
«Болонья»: Скорупский, Хеландер, Данило, Калабрези, Дийкс, Пульгар, Поли, Сориано, Орсолини, Сансоне, Паласио.
Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.
Желтые карточки: Сориано — 30, Вальдифьори — 40, Хеландер — 76, Пульгар — 90+4, Сионек — 90+6.
Голы: Паласио 24 — 0:1, Куртич 64 — 1:1.