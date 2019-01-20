«МС» одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом»

Лондон, , 18:45 — REGNUM 20 января между коллективами «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

Первый мяч на 18-й минуте забил бразильский крайний защитник Данило после передачи Кайла Уокера — 0:1. В дебюте второй половины Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан» — 0:2. Через 2 минуты вингер сборной Германии Лерой Сане довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"МС»)

Удары 5/11

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые ¼

«Манчестер Сити» набрал 56 очков и сократил отставание от первого места до 4-х очков. «Хаддерсфилд» с 11-ю баллами остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Конголо, Леве, Шиндлер, Хогг, Бакуна, Панчон, Качунга, Диакаби, Мбенза.

«МС»: Мораеш, Уокер, Данило, Ляпорт, Отаменди, Гюндоган, де Брёйне, Стерлинг, Фернандиньо, Ануэро, Сане.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Желтые карточки: Уокер — 27, Бакуна — 30, Хогг — 43, Фернандиньо — 50.

Голы: Данило 18 — 0:1, Стерлинг 54 — 0:2, Сане 56 — 0:3.