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«Енисей» победил дома «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Спорт

Встреча проходила на домашнем паркете «Енисея» в Красноярске и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 93:84

«Енисей» победил дома «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Peter Griffin
Баскетбол

Красноярск, 20 января 2019, 16:02 — REGNUM  Баскетбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл казахскую команду «Астана» в матче Единой лини ВТБ, сообщает 20 января Сhampionat.com.

Встреча проходила на домашнем паркете «Енисея» в Красноярске и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 93:84.

Самым результативным игроком команды хозяев стал Д'Анджело Харрисон, набравший 17 очков за игру. По 15 очков записали в свой актив Мартиньш Мейерс и Алекс Янг.

У их оппонентов самый лучший результат показали сразу два игрока — Джей Джей О'Брайен и Кеннет Хортон, которые набрали по 21 очку за матч. Ещё 15 очков записал на свой счет Майкл Дженкинсон.

В следующей игре лиги «Енисей» поедет в гости к польскому клубу «Зелена Гура» 26 января, а «Астана» предстоит сыграть дома с командой ВЭФ 27 января.

Для «Енисея» это пятая победа в 15 играх сезона, клуб находится на 10-й строчке турнирной таблицы лиги ВТБ. «Астана» находится на шестой позиции в её активе это шестой проигрыш в тринадцати матчах сезона, проведенных клубом.

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Баскетбол
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