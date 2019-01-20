«Бетис» вырвал победу над «Жироной» в 20-м туре Примеры

Мадрид, , 15:54 — REGNUM 20 января между коллективами «Бетис» и «Жирона» на стадионе «Бенито Вальямарин» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

В дебюте матча испанский вингер Кристиан Тельо открыл счет — 1:0. Через 24 минуты Алеш Гарсия отличился забитым мячом — 1:1. В конце тайма Сейду Думбия вывел гостей вперед — 2:1. В дебюте второй половины Лорен Морон вновь сделал счет равным — 2:2. В компенсированное время Серхио Каналес реализовал пенальти и принес «Бетису» победу — 3:2.

Статистика матча («Бетис"/"Жирона»)

Удары 8/8

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 4/9

Поданные угловые 5/2

«Бетис» набрал 29 очков и поднялся на 7-ю позицию. «Жирона» с 24-мя баллами заняла 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Бетис»: Лопес, Гарсия, Бартра, Манди, Каналес, Тельо, Гуардадо, Барраган, Ло Челсо, Санабрия, Морон.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Алкала, Хуанпе, Понс, Португез, Фрейре, Гарсия, Порро, Фернандес, Думбия.

Главный арбитр матча: Адриан Кордеро.

Желтые карточки: Порро — 11, Фернандес — 36, Санабрия — 45, Алкала — 56, Морон — 66, Рамальо — 83.

Голы: Тельо 12 — 1:0, Гарсия 36 — 1:1, Думбия 44 — 1:2, Морон 54 — 2:2, Каналес (пен) 90+4 — 3:2.