Йоханнес Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Германии

Рупольдинг, Германия, , 15:58 — REGNUM Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем в масс-старте у мужчин на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Рупольдинге (Германия), сообщает 20 января «Матч ТВ».

Победное время норвежца составило 36 минут 43,8 секунды при одном промахе. На втором месте австриец Юлиан Эерхард, чье время отставания от лидера составило всего 0,6 секунды при двух промахах. На третьем месте представитель Франции Кентен Фийон Майе, чье время отставания от лидера составило +2,8 секунды при одном промахе.

Лучшие из российских спортсменов Евгений Гараничев (16-е место, +56,1 секунды отставания от лидеров при двух промахах) и Александр Логинов (17-е место, +1.00,2 минуты отставания от лидера при трех промахах).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский биатлонист Антон Бабиков победил в гонке преследования на дистанции 12,5 км у мужчин на этапе кубка Международного союза биатлонистов (IBU).