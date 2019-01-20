СМИ: защитник «Ростова» Ингасон перейдет в ПАОК

Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Исландский защитник футбольного клуба Российской Премьер-лиги Сверрир Ингасон продолжит свою игровую карьеру в греческой команде ПАОК, сообщает 20 января to10.gr.

Согласно данным источника, руководство греческого клуба уже согласовало с «Ростовом» все детали трансфера и уведомило самого 25-летнего игрока об этом. При этом детали трансферной сделки не разглашаются. Футболист прилетит в Грецию в ближайшее время, сейчас он находится в Катаре в составе «Ростова» на спортивных сборах.

Также сообщается, что соглашение между Ингасоном и ПАОК рассчитано на четыре сезона и годовая зарплата игрока с бонусами в греческой команде превысит 1 млн евро.

Сверрир Ингасон выступает за «Ростов» с лета 2017 года. В текущем сезоне он участвовал в 17 играх за клуб и отметился в них двумя мячами.

ПАОК является лидером греческого чемпионата, команда выиграла 15 из 16 игр в нем и одну встречу закончила вничью.