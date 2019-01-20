Хабиб Нурмагомедов поздравил Сехудо с победой над Диллашоу

Махачкала, , 15:13 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC (исключительного бойцовского чемпионата) в легком весе, поздравил 20 января в своем Instagram чемпиона UFC в легчайшем весе Гени Сехудо с победой над американским бойцом Джей Ти Диллашоу.

«Поздравляю моего друга Хенри Сехудо, одного из величайших спортсменов в боевых искусствах», — написал в своем Instagram Хабиб Нурмагомедов и добавил, что стать одновременно олимпийским чемпионом и чемпионом UFC, это, по его мнению, сумасшедшее достижение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Генри Сехудо одержал победу над своим соотечественником Джеем Ти Диллашоу в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night 143 в Нью-Йорке.