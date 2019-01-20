Мэнни Пакьяо готов драться с Мейвейзером, если тот согласится

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о своей готовности провести бой-реванш с американским боксером Флойдом Мейвейзером — младшим, его слова приводит 20 января Reuters.

Как сказал Пакьяо, его карьера в боксе ещё не закончена, и он доказал это в боях с Лукасом Матиссе и Адриеном Бронером. Как считает 40-летний филиппинец, его путь в боксе ещё продолжается, и он хотел бы чтобы Флойд Мейвейзер — младший вернулся на ринг для их поединка.

«Я готов драться с ним, если он захочет вернуться», — заключил Мэнни Пакьяо.

Напомним, первый поединок между Пакьяо и Мейвейзером состоялся в 2015 году и завершился по единогласному решению судей победой последнего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 40-летний филиппинец одержал победу единым решением судей над американским боксером Адриеном Бронером в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.