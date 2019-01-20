«Эдмонтон» уступил «Калгари» в домашнем матче

Эдмонтон, Канада, , 14:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» проиграл хоккеистам «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Спорт-Экспресс».

Игра проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Первый период прошел без шайб и все основные события развернулись во втором и третьем периоде.

Счет на 21-й минуте открыл представитель гостей Джонни Годро. Затем на 25-й минуте Марк Джордано удачно реализовал большинство и удвоил этим преимущество своей команды. Третью шайбу в ворота хозяев отправил Оливер Килингтон на 36-й минуте. На последней минуте периода хозяева смогли отыграть одну шайбу после гола Райана Ньюджент-Хопкинса при игре 4×4.

В третьем периоде форвард «Эдмонтона» Милан Лучич удачно реализовал большинство и свел преимущество гостей к минимуму, однако последовавшие на 55-й и 57-й минутах шайбы Микаэля Баклунда и Шона Монахана (в большинстве), окончательно закрепили победу «Калгари».

По итогам игры «Калгари» с 69 очками лидирует в западной конференции НХЛ, «Эдмонтон» там же с 49 очками на одиннадцатом месте.