Непряева стала третьей в гонке классическим стилем на этапе КМ в Латвии

Рига, , 14:04 — REGNUM Российская лыжница Светлана Непряева заняла третье место в гонке классическим стилем на дистанции 10 км у женщин с раздельным стартом, проходящем в Отепя (Латвия), сообщает 20 января «Матч ТВ».

Первое место на дистанции заняла норвежская спортсменка Тереза Йохауг, победное время которой составило 29 минут 53,7 секунды. На втором месте Эбба Адерссон из Швеции, чье отставание от лидера составило +48,8 секунды.

Третий результат Непряевой составил +56,7 секунды от времени победительницы.

Также в десятку лучших вошли ещё две российские лыжницы. Анастасия Седова с результатом +1,41.6 минуты стала восьмой, а Анна Жеребятьева с результатом +2,07 минуты — десятой.

Отметим, как сообщалось, ранее, 19 января, Светлана Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.