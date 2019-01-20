Бабиков победил на этапе Кубка IBU в пасьюте, Поварницын стал третьим

Берлин, , 13:42 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем гонки преследования (пасьют — прим. ред.) на дистанции 12,5 км на этапе кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в немецком Арбере, сообщает 20 января сайт Союза биатлонистов России.

Победное время Бабикова составило 31 минуту 36,6 секунд без единого промаха. На втором месте француз Аристид Бегу, чей результат составил +9,4 секунды ко времени победителя при одном промахе. На третьем ещё один российский спортсмен — Александр Поварницын, чье отставание от времени Бабикова составило +38,8 секунды при двух промахах.

Также в шестерку лучших вошли ещё два российских биатлониста Эдуард Латыпов (5-е место с отставанием от лидера +1,00 минуты при двух промахах) и Вадим Филимонов (6-е место с отставанием от лидера +1,40.7 минуты также при двух промахах).