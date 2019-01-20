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«Миннесота» победила «Коламбус», несмотря на гол Панарина

Спорт

Игра проходила на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сен-Поле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев

Сент-Пол, США, 20 января 2019, 13:42 — REGNUM  Хоккеисты «Миннесота Уайлд» переиграли клуб «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Спорт-Экспресс».

Игра проходила на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Хозяева в первом же периоде дважды безответно поразили ворота гостей, это сделали Джордан Гринвей и Зак Паризе на 17-й и 18-й минутах соответственно.

Единственным ответом гостей на это стала шайба во втором периоде российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на 24-й минуте.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский смог отразить 29 из 31 бросков по его воротам.

По итогам игры «Миннесота» с 51 очком находится на восьмой строчке западной конференции НХЛ, «Коламбус» с 59 очками на пятой позиции на востоке.

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Хоккей
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