Бегун-эстремал из Италии пробежал в Якутии более 39 км в мороз 52 градуса

с. Оймякон, Якутия, , 13:31 — REGNUM Дистанцию в почти 40 километров преодолел в 52-градусный мороз в Оймяконском районе спортсмен-экстремал из Италии Паоло Вентурини. Об этом 20 января сообщила пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

Паоло Вентурини преодолел дистанцию 39,12 километров за три часа 54 минуты и 10 секунд. Он бежал от Томтора до Оймякона при температуре — 52 градуса (пик — 52,6).

При забеге бегуна-экстремала сопровождали врач, переводчик и операторы, снимавшие документальную картину о пребывании спортсмена в России.

Следует отметить, что Паоло Вентурини служит полицейским в итальянском городе Падуя (провинция Венето) и называет себя прежде всего полицейским, а потом уже спортсменом. Итальянцу уже исполнилось 50 лет, он известен своими экстремальными забегами, в списке его спортивных достижений уже более 20 ультрамарафонов.

В 2017 году Вентурини совершил забег на 75 километров в иранской пустыне, где температура воздуха доходила до +67 градусов. За достижениями Вентурини следят тысячи фанатов в Италии, Японии и других странах.