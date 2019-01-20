«Реал» попробует подписать хавбека «МС» Бернарду Силву

Мадрид, , 13:41 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» проявляет интерес к португальскому полузащитнику команды Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает 20 января британский таблоид The Mirror.

По данным издания, мадридская команда сделает попытку подписания контракта с 24-летним Силву нынешним летом. При этом текущий контракт игрока с «МС» рассчитан до 2022 года, а его стоимость его трансфера оценивается в 65 млн евро.

Кроме этого, ситуация осложняется для «Реала» тем, что ранее главный наставник команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявлял о том, что пока он является главой клуба, Силва будет играть в составе английского клуба.

Отметим, в текущем сезоне Силва сыграл за «МС» 21 матч и отметился в них пятью мячами и шестью результативными передачами.