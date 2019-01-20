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«Филадельфия» обыграла «Монреаль» на выезде

Спорт

Игра проходила на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась победой гостей со счетом 5:2

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» на выезде
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР
Гол!

Монреаль, Канада, 20 января 2019, 13:30 — REGNUM  Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл хоккеистов «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Спорт-Экспресс».

Игра проходила на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей голы на счету Тревиса Конечны (38-я минута), Джеймас Ван Римсдайка (39-я) Нолана Патрика, оформившего во встрече дубль (48-я, 50-я) и австрийского форварда «Филадельфии» Михаэля Раффля (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов шайбами отметились Макс Доми (48-я) и Бретт Кулак (57-я).

По итогам игры «Филадельфия» с 44 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице западной конференции НХЛ, «Монреаль» там же с 59 очками на седьмой строчке.

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