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Туктамышева планирует завершение спортивной карьеры

Спорт

Спортсменка, по её словам, считается пожилой фигуристкой

Москва, 20 января 2019, 12:35 — REGNUM  Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах по завершению спортивной карьеры, она заявила об этом 20 января во время прямого эфира в Instagram.

22-летняя спортсменка рассказала, что в следующем сезоне она точно планирует выступать. Что фигурное катание в последние годы сильно омолодилось, и она в нем теперь уже пожилая фигуристка.

«Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье… Сезон, два? Но это все равно уже считается концом карьеры, это не начало и даже не середина», — рассказала Елизавета Туктамышева, добавив, что она катается уже 10 лет.

Отметим, Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере, а затем из-за болезни не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.

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Фигурное катание
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