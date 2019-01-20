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СМИ: «Зенит» может оформить переход Акуньи уже на следующей неделе

Спорт

По информации издания, «Зенит» заплатил за трансфер Акуньи 20 млн евро

Санкт-Петербург, 20 января 2019, 12:15 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» вероятнее всего оформит переход аргентинского защитника лиссабонского клуба «Спортинг» и сборной Аргентины по футболу Маркоса Акунья в свой состав уже на следующей неделе, сообщает 20 января A Bola.

По информации издания, «Зенит» заплатил за трансфер Акуньи 20 млн евро и лиссабонский клуб уже ищет замену футболисту. Также ранее сообщалось, что аргентинцу в санкт-петербургской команде предложили четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

27-летний Маркос Акунья перешел в «Спортинг» из аргентинской команды «Расинг» летом 2017 года. В текущем сезоне футболист сыграл 15 матчей в чемпионате Португалии и отметился в них одним мячом и четырьмя результативными передачами.

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Футбол
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