СМИ: «Зенит» может оформить переход Акуньи уже на следующей неделе

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» вероятнее всего оформит переход аргентинского защитника лиссабонского клуба «Спортинг» и сборной Аргентины по футболу Маркоса Акунья в свой состав уже на следующей неделе, сообщает 20 января A Bola.

По информации издания, «Зенит» заплатил за трансфер Акуньи 20 млн евро и лиссабонский клуб уже ищет замену футболисту. Также ранее сообщалось, что аргентинцу в санкт-петербургской команде предложили четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

27-летний Маркос Акунья перешел в «Спортинг» из аргентинской команды «Расинг» летом 2017 года. В текущем сезоне футболист сыграл 15 матчей в чемпионате Португалии и отметился в них одним мячом и четырьмя результативными передачами.