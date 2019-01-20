Максим Буров победил на этапе КМ по лыжной акробатике в США

д. Лейк-Плэсид, США, , 11:58 — REGNUM Российский фристайлист Максим Буров стал победителем первого этапа Кубка мира по лыжной акробатике, проходящем в Лейк-Плэсиде (США), сообщает 20 января «Матч ТВ».

Российский спортсмен, являющийся обладателем Кубка мира в данной дисциплине в сезоне 2017/18, смог набрать за «сальто назад с двойным твистом, сальто с твистом, сальто с твистом» 129,86 балла.

На втором месте китайский спортсмен Ван Синьди с результатом 121,27 балла, на третьем — ещё один российский спортсмен — Станислав Никитин с результатом 116,29 баллов.

На четвертом месте расположился брат Максима Бурова — Илья Буров, который набрал 113,72 балла.

Отметим, победа Максима Бурова на Кубке мира по лыжной акробатике стала первой за 15 лет. Ранее это в сезоне 2002/03 сделал российский спортсмен Дмитрий Архипов.