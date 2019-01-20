Пакьяо победил Бронера и защитил пояс WBA

Лас-Вегас, США, , 11:00 — REGNUM Филлипинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу в бою с представителем США Адриеном Бронером и защитил свой титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает 20 января Sport 24.

Поединок проходил на ринге арены MGMGrand в Лас-Вегасе. Соперинки остояли в нем все 12 раундов. Пакьяо сразу взял роль активного нападения, Бронер реагировал на это одиночными сливовыми ударами. К середине поединка преимущество стало окончательно переходить к филиппинцу, а продолжительные атаки в седьмом и девятом раунде вынудили американца к уходу в глухую оборону.

В итоге судьи единогласным решением присудили победу филлипинскому боксеру со счетом 117:111, 116:112. 116:112.

На кону поединка стоял титул чемпиона WBA, на который претендовал Бронер как бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях и который в итоге Пакьяо успешно отстоял.

По итогам боя в активе 40-летнего филиппинца 61 победа на профессиональном ринге — из них нокаутом 39, семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Бронера 33 поединка — из них 24 нокаутом, четыре поражения и одна ничья.