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Сехудо нокаутировал Диллашоу за 32 секунды на турнире UFC Fight Night 143

Спорт

Боец отправил своего противника в нокаут на 32-й секунде поединка

Нью-Йорк, США, 20 января 2019, 10:50 — REGNUM  Американский боец Генри Сехудо победил своего соотечественника Ти Джея Диллашоу на турнире UFC Fight Night 143, проходившем в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает 20 января Сhampionat.com.

Главным событием вечера должен был стать бай между Сехудо и Диллашоу. Схватка завершилась победой Сехудо, который отправил своего противника в нокаут на 32-й секунде поединка.

Данная победа стала для Генри Сехудо 14-й в карьере, при этом два боя он проиграл. Для Диллашоу же это четвертое в карьере поражение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее боец смешанного стиля из США Пейдж ВанЗант одержала победу над своей соотечественницей Рейчел Остович на турнире UFC Fight Night 143.

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