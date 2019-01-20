Сехудо нокаутировал Диллашоу за 32 секунды на турнире UFC Fight Night 143

Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Американский боец Генри Сехудо победил своего соотечественника Ти Джея Диллашоу на турнире UFC Fight Night 143, проходившем в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает 20 января Сhampionat.com.

Главным событием вечера должен был стать бай между Сехудо и Диллашоу. Схватка завершилась победой Сехудо, который отправил своего противника в нокаут на 32-й секунде поединка.

Данная победа стала для Генри Сехудо 14-й в карьере, при этом два боя он проиграл. Для Диллашоу же это четвертое в карьере поражение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее боец смешанного стиля из США Пейдж ВанЗант одержала победу над своей соотечественницей Рейчел Остович на турнире UFC Fight Night 143.