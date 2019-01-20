Компания Porshe готовится к выпуску раллийной модели

Штутгарт, Германия, , 10:46 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porshe собирается выпустить автомобиль для участия в раллийных гонках, сообщает 19 января портал SpeedMe.

По данным издания, такая модель создается на основе автомобиля Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport и в настоящее время спортивное подразделение компании Weissach занимается разработкой раллийной версии автомобиля, которая будет соответствовать требованиям кубка FIA R-GT. Планируется, что новая раллийная модель примет участие в гонках 2020 года.

Про характеристики раллийной машины Porshe известно только, что, вероятнее всего, автомобиль будет оснащен 3,8-литровым двигателем с мощностью 415 лошадиных сил.

Отметим, Porshe не является новичком в ралли. В 1986 году модели Porsche 959 и 953 одержали победу на ралли «Дакар», а до этого в 60-х и 70-х годах прошлого века Porsche 911 также одерживала победу в раллийных гонках.