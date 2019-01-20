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«Вегас» победил «Питтсбург» в овертайме, несмотря на передачу Малкина

Спорт

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл-Арены» в Парадайсе и закончилась со счетом 7:3 в пользу хозяев

Парадайс, США, 20 января 2019, 10:44 — REGNUM  Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно переиграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Матч ТВ».

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл-Арены» в Парадайсе и закончилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы на счету Ши Теодора (7-я минута), Макса Пачиоретти (16-я), Оскара Линдберга (17-я) и Вильяма Карлссона (54-я). Также хет-тик в матче записал на свой счет форвард хозяев Джонатан Маршессо (33-я, 37-я и 60-я).

У их оппонентов шайбы в активе Фила Кессела (4-я), Доминика Симона (21-я) и Сидни Кросби (26-я).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу в игре.

По итогам игры «Вегас» с 62 очками находится на четвертой строчке восточной конференции НХЛ, «Питтсбург» там же с 52 очками на седьмой позиции.

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