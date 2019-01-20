ВанЗант победила Остович на турнире UFC Fight Night 143

Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Американская боец смешанного стиля Пейдж ВанЗант одержала победу над своей соотечественницей Рейчел Остович на турнире UFC Fight Night 143, проходящем в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает 20 января Sport 24.

Поединок завершился досрочно во втором раунде после того как ВанЗант применила болевой прием в отношении соперницы. Данная победа стала для девушки восьмой в двенадцати её схватках на профессиональном ринге.

После победы ВанЗант рассказала, что она чувствовала, как хрустит рука соперницы и что последняя сдается, однако победительница ждала команды судьи. Также девушка выразила надежду, что с рукой соперницы не случилось ничего серьезного.

Отметим, главным поединком UFC Fight Night 143 должна стать схватка бойцов наилегчайшего веса Хенри Сехудо — чемпиона в данной весовой категории и чемпиона в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу.