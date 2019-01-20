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«Даллас» обыграл «Виннипег» с передачей Радулова

Спорт

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев

Вашингтон, 20 января 2019, 09:36 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» одержал вверх в противостоянии с хоккеистами «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Спорт-экспресс».

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В матче клуб, находящийся в середине турнирной таблицы запада НХЛ, победил одного из лидеров турнира.

В составе победителей голы на счету Бретта Ричи (8-я минута в большинстве), Блейка Комо (21-я), чешского форварда «Далласа» Радека Факсы (34-я) и Тайлера Сегина (59-я в большинстве).

У их соперников отличились Бренда Лемье (44-я) и Кайл Коннор (44-я).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился в матче результативной передачей, его коллега по клубу Денис Гурьянов очков в игре не набрал.

По итогам игры «Даллас» с 52 очками находится на седьмой строчке западной конференции, «Виннипег» там же с 64 очками на втором месте.

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