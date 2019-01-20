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«Хьюстон» переиграл в овертайме «Лейкерс» с 48 очками Хардена

Спорт

Игра проходила в Хьюстоне и закончилась в овертайме со счетом 138:134 в пользу хозяев

Хьюстон, США, 20 января 2019, 09:15 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» одержал победу в овертайме над командой «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА, сообщает 20 января Сhampionat.com.

Игра проходила в Хьюстоне и закончилась в овертайме со счетом 138:134 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 48 очков и 8 подборов. Ещё 30 очков на счету коллеги Хардена защитника Эрика Гордона и 18 очков в активе Джеймса Энниса.

У их оппонентов самым результативным игроком стал Кайл Кузма, набравший 32 очка. Также 21 очко в активе Брэндона Ингрема и 17 очков на счету хорватского центрового «Лейкерс» Ивицы Зубача. Ещё один центровой «Лос-Анджелеса» Джавейл Макги набрал дабл-дабл с 12 очками и 14 подборами.

По итогам игры «Хьюстон Рокетс» с 71 очком при 45 играх находится на седьмом месте турнирной таблица НБА, «Лейкерс» с 72 очками при 47 играх — на 14-м.

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