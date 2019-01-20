Нордин Убали завоевал титул чемпиона WBC

Лас-Вегас, США, , 08:56 — REGNUM Французский боксер в наилегчайшем весе (до 53 кг) Нордин Убали одержал победу над американцем Роши Уорреном в титульном бою за пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в данном весе, сообщает 20 января «Матч ТВ».

Бой проходил в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе. Нордин Убали одержал победу в 12 раундах единым решением судей со счетом 115−113, 116−112, 117−111.

Это пятнадцатый бой Убали на профессиональном ринге и во всех пятнадцати боксер одержал верх, причем в 11 из них — нокаутом. Для Роши Уоррена это третье в карьере поражение.