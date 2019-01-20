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«Флорида» победила в гостях «Нэшвилл», Дадонов отдал голевую передачу

Спорт

4:2 в пользу гостей

«Флорида» победила в гостях «Нэшвилл», Дадонов отдал голевую передачу
Don McPeak
Вратарь команды «Нэшвилл Предаторз»

Нэшвилл, США, 20 января 2019, 08:40 — REGNUM  Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» одержал верх над командой «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Матч ТВ».

Игра проходила на льду «Бриджстоун-арены» в Нэшвилле и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Преимущество «Флориды» было просто подавляющим и на 23-й минуте они уже вели со счетом 3:0. Несмотря на две отыгранные хозяевами затем шайбы, победный гол Джареда Маккана еще просто подтвердил факт большей убедительности «Флориды» в матче.

Голы в составе победителей на счету Аарона Экблада (5-я минута в большинстве), Фрэнка Ватрано (14-я), Винсента Трочека (23-я) и Джареда Маккана (52-я).

У их оппонентов отличились Остин Уотсон (44-я) и Ник Бонино (43-я).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отличился результативной передачей в матче, его коллега по клубу защитник Богдан Киселевич в игре не участвовал.

По итогам игры «Флорида» с 46 очками находится на 12-й строчке восточной конференции НХЛ, «Нэшвилл» с 60 очками на четвертой строке запада.

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