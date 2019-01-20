«Бостон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче

Бостон, США, , 08:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» оказался слабее в противостоянии с хоккеистами команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января Sport 24.

Встреча проходила в Бостоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хозяева голом Дэнтона Хэйнона на 18-й минуте, однако уже через минуту форвард гостей Филип Хитил счет сравнял и первый период закончился с ничейным результатом. Во втором форвард гостей Мики Зибанежад на 26-й минуте вывел свою команду вперед.

В третьем периоде хозяева смогли сравнять счет после шайбы Брэда Маршана на 44-й минуте, однако ещё один гол Мики Зибанежада на 50-й минуте в меньшинстве окончательно закрепил победу в матче за «Рейнджерс».

Следует отметить, что финский голкипер «Бостона» Тууска Раск был заменен при счете 2:1 в пользу гостей из-за полученной им травмы от столкновения с Филипом Хитилом во время эпизода со второй шайбой «Рейнджерс».

По итогам игры «Бостон» с 59 очками расположился на шестой строчке восточной конференции НХЛ, «Нью-Йорк Рейнджерс» там же с 49 очками на 11-й строчке.