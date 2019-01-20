Анри остался недоволен системой VAR в мачте «Монако» со «Страсбургом»

Монако, , 07:59 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче его клуба с командой «Страсбург», которую его подопечные проиграли с крупным счетом. Его слова приводит 20 января GFFN.

По словам Анри, система VAR не сработала в момент, когда в отношении одного из игроков «Монако» Маркуша Лопеша были грубо нарушены правила.

«Почему VAR не сработала? Ведь потом она снова работала. Это странно. Судья сказал, что VAR не сработала в этот момент», — заявил главный тренер «Монако».

Кроме этого Анри отметил, что его подопечные смотрелись лучше в первом тайме, оставшись в меньшинстве и напомнил, что его цель с момента прихода на пост главного тренера «Монако» — удержать клуб в Лиге 1 французского чемпионата. А поэтому нужно, несмотря на всю критику, начинать все сначала и работать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Монако» с разгромным счетом 5:1 уступил «Страсбуру» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции, оставшись в меньшинстве на 6-й минуте встречи.