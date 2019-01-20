Кокимбо, Чили, , 07:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Чили. Об этом 20 января сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 01:32 по Всемирному координированному времени (04:32 мск).

Эпицентр подземной стихии располагался в 15,6 км к юго-западу от города Кокимбо (население более 160 тысяч человек) и в 25,2 км от города Ла Серена население более 154 тысяч человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло в Индонезии, в городе Сабанг. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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