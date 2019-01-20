«Сент-Луис» переиграл «Оттаву» с помощью гола Тарасенко

Сент-Луис, США, , 07:31 — REGNUM Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» переиграли команду клуба «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Матч ТВ». Игра проходила на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Борьба в мачте получилась равной с небольшим перевесом хозяев, что и отразилось на итоговом результате. Голы у победителей нас свой счет записали российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (8-я минута), Винс Данн (38-я) и Карл Гуннарссон (53-я), шайба которого была заброшена под занавес встречи и стала решающей.

У их оппонентов отличились Ник Пол, открывший счет на 5-й минуте матча, и Магнус Пяаярви (42-я в меньшинстве). Иван Барабашев, являющийся коллегой Тарасенко по клубу, не отметился в матче результативными действиями. По итогам игра «Сент-Луис» с 47 очками находится на 13-м месте западной конференции, «Оттава» с 43 очками на 14-м месте востока.