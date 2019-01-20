«Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»

Монако, , 02:06 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» серьезно уступил «Страсбуру» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата Франции. Матч завершился счетом 1:5 в пользу команды из Страсбурга.

В стартовом составе «Монако» на поле вышел российский полузащитник клуба Александр Головин, его заменили на 65-й минуте. Защитника клуба Налдо удалили с поля через шесть минут после начала матча, защитнику «Страсбура» Стефану Митровичу красную карточку показали на 69-й минуте.

Единственный гол на счету «Монако» принадлежит Радамелю Фалькао (22). У «Страсбура» отметились Людовик Ажорк (12-я и 68-я минуты), Адриен Томассон (17), Ибрагим Сиссоко (63) и Юссуф Фофана (90).

«Монако», набрав за 21 матч 15 очков, занимает предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице. На счету «Страсбура» 32 очка, клуб находится на пятом месте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Монако» и «Ницца» разделили очки